Brasil adiciona 1,6 milhão de usuários de celular em junho A base de usuários de celular no Brasil atingiu 106.663.068 no final do primeiro semestre, expansão de 6,75 por cento sobre o final de 2006 e de 16,2 por cento em 12 meses, de acordo com dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Apenas em junho foram cerca de 1,6 milhão de novos assinantes de telefonia móvel no país. Os dados indicam continuidade da desaceleração do crescimento da base de usuários de celular. Entre junho de 2005 e junho de 2006 a expansão do mercado havia sido de 21,5 por cento, apontam os números da Anatel. A agência reguladora ainda não divulgou detalhes do ranking de operadoras móveis em junho. Em maio, a Vivo tinha liderança com 28,39 por cento do mercado, seguida por TIM e Claro, com 25,72 por cento e 24,33 por cento, respectivamente. (Por Cesar Bianconi)