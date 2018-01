Brasil apreende 1 milhão de CDs com software pirata em 2007

Nos primeiros seis meses deste ano, autoridades brasileiras apreenderam cerca de 1 milhão de Cds com programas piratas, entre softwares e jogos, com aumento de 120% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo informações divulgadas pela Associação Brasileira das Empresas de Software (Abes), a Business Software Alliance (BSA) e a Entertainment Software Association (ESA. Segundo as entidades, foram realizadas mais de 354 ações de apreensão em todo o Brasil, que resultaram na captura de discos e de 98 computadores. Também foram retirados do ar 121 sites que comercializavam softwares piratas e 8.505 mil anúncios destinados à divulgação do comércio de produtos ilegais. As organizações, que também recebem denúncias de uso de software pirata, e que mais tarde são encaminhadas para autoridades policiais, informaram que o período registrou 17 mil contatos, por e-mail e por telefone, dos quais mais de 5% referiam-se a denúncias contra o comércio ou uso de programas piratas. Como conseqüência, a BSA enviou 1.263 notificações extrajudiciais às companhias infratoras. Segundo estudo sobre pirataria de software elaborado sob encomenda pela empresa d pesquisas IDC, 60% do software instalado, no ano de 2006, em computadores pessoais, no Brasil, foi obtido ilegalmente, índice quatro pontos percentuais inferior se comparado a 2005. O Brasil foi o mercado que registrou a maior queda na taxa de pirataria do mundo, mas por outro lado é a nação com os maiores prejuízos na América Latina, estimados em US$ 1,148 bilhão.