Brasil apreende 11 milhões de CDs e DVDs piratas em 3 meses

Mais de 800 operações policiais em todo o País apreenderam entre janeiro e março deste ano cerca de 11 milhões de mídias piratas, como CDs e DVDs virgens e de músicas e filmes, informou nesta sexta-feira, 25, a Associação Antipirataria de Cinema e Música (APCM). A região Sul lidera o ranking com 66% das apreensões, totalizando 7,2 milhões de mídias piratas em três meses. Dessas, 6,5 milhões eram DVDs e CDs virgens. O Sudeste, em segundo lugar, registrou 2,8 milhões de mídias piratas apreendidas. Das 822 operações policiais realizadas no período pelo Brasil, a região concentrou 64,4% do total. Apesar da região da Grande São Paulo ter sido alvo de 19% das operações promovidas no Sudeste, foi no interior de São Paulo onde aconteceram mais apreensões - 1,3 milhão de mídias piratas, contra 777 mil no Rio de Janeiro e 461 mil na capital paulista. A APCM, criada em abril de 2007 para combater produtos falsificados envolvendo música e cinema, não divulgou dados comparativos. A entidade é vinculada à Motion Picture Association (MPA), que representa seis grandes estúdios de cinema dos Estados Unidos, e à Associação Brasileira de Produtores de Discos (ABPD), que reúne oito gravadoras nacionais. Sem especificar regiões, a associação afirmou que durante 2007 foram apreendidas 42 milhões de mídias pelo País, incluindo 9,3 milhões de CDs e DVDs ligados à música. Para comparar, no ano passado foram vendidos legalmente 31,3 milhões de CDs gravados e DVDs de shows, uma queda para a indústria musical brasileira de 17,2% em relação a 2006, de acordo com outro relatório divulgado no mês passado pela ABPD. "No Brasil, mais de 50% dos DVDs que circulam são piratas. Diante disso, é fundamental que sejam tomadas medidas preventivas para evitar que estes problemas se espalhem e, assim, a indústria legítima possa continuar crescendo no país", disse em comunicado Márcio Gonçalves, diretor antipirataria para a América Latina da MPA. A entidade divulgou ainda que a Receita Federal apreendeu um total de 100 milhões de reais em mercadorias entre CDs, DVDs e máquinas de gravação na fronteira do País com o Paraguai entre 2005 e 2008. Só em CDs virgens foram 12 milhões apreendidos na região em 2007, contra 9,1 milhões em 2006 e 8,2 milhões em 2005.