Brasil assina acordo de TV digital O ministro das Comunicações, Hélio Costa, disse hoje em seu discurso, no Palácio do Planalto, depois da assinatura do termo de compromisso com o Japão para a implantação da TV Digital, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva marcou "um gol de placa" pela definição do sistema a ser usado no Brasil. "Cada brasileiro vai se lembrar de Vossa Excelência e de sua equipe", disse Costa. Ele agradeceu a todos os técnicos envolvidos nos estudos e citou especialmente o ex-ministro das Comunicações, Miro Teixeira, que foi quem iniciou o processo para a implantação na TV digital no País. "Foi sua visão estratégica que deu ao presidente Lula instrumentos para desenvolver os estudos", afirmou. Hélio Costa agradeceu também o empenho da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, que coordenou as reuniões que antecederam a escolha do padrão japonês de TV Digital. Ele brincou com a ministra ao afirmar que foi importado o modelo Margareth Thatcher e incorporado na ministra Dilma, referindo-se à ex-primeira-ministra britânica, também chamada de "Dama de Ferro". Tom de brincadeira Costa iniciou o seu discurso com uma frase em japonês, dizendo ao ministro das comunicações do Japão, Heizo Takenaka "bem-vindo ao Brasil e me desculpe pelos 4 a 1 na Copa na semana passada", referindo-se ao jogo do Brasil contra o Japão. Em resposta, o ministro japonês disse que o Japão perdeu para o Brasil mas que na relação dos dois países para a implantação da TV digital a idéia é "vencer e vencer". Takenaka disse que já existe um importante intercâmbio entre os dois países e que a parceria em torno da TV digital sirva para fortalecer e tornar ainda mais duradoura a amizade entre os dois países. Ele disse também que uma vez assumido o compromisso, o Japão vai sempre cumpri-lo.