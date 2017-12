Brasil assiste a eclipse parcial do Sol nesta terça-feira

Carlos Orsi , do estadao.com.br,

A lua cobriu parte do Sol na manhã desta terça-feira, 11, em um eclipse parcial que pode ser visto da maioria dos Estados brasileiros. Em São Paulo, o fenômeno começou pouco antes das 7h40. Em um eclipse parcial, a sombra da Lua, vista da Terra, não encobre totalmente o Sol, deixando apenas uma marca escura sobre o astro. Nesta terça-feira, de fato, a parte mais intensa da sombra, chamada umbra, não atingirá a Terra, projetando-se 802 km abaixo do Pólo Sul, em pleno espaço sideral. Já a parte mais tênue da sombra, a penumbra, passa pela da América do Sul e pela Antártida. Essa penumbra tocou a Terra na Bolívia, às 7h26 (hora de Brasília).