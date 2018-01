Brasil bate novo recorde no acesso doméstico à Web Pesquisa divulgada nesta sexta-feira pelo Ibope/Net Ratings mostrou que o Brasil manteve, em maio, crescimento do tempo de navegação individual domiciliar na internet pelo quarto mês consecutivo e ampliou a liderança sobre os demais países, superando a marca simbólica de 20 horas mensais. Segundo o levantamento, os brasileiros navegaram, em média, 20 horas e 25 minutos no mês passado, ante 19 horas e 26 minutos em abril, e ficaram à frente da França (18h45), Japão (17h29) e Estados Unidos (16h45). De acordo com o Ibope/Net Ratings, apenas Hong Kong já superou a marca, com 22 horas de navegação no auge da epidemia da Síndrome Respiratória Aguda Severa (Sars), que atingiu a região asiática em 2003. A pesquisa apontou que a categoria com maior destaque de aumento da audiência brasileiras em maio foi a de Viagens e Turismo, com crescimentos de 15,6% sobre o mês anterior e 54% ante maio do ano passado, recebendo 2,986 milhões de usuários únicos. Também cresceram em maio sites sobre finanças e investimento, com 6,8%, além de sites com conteúdo multimídia, como fotologs, vídeos e filmes. Conforme salientou o diretor-executivo do Ibope Inteligência, Marcelo Coutinho, o crescimento ocorreu em todos os sites da categoria Viagens e Turismo: Hotéis, Companhias Aéreas, Mapas e Informações sobre Viagens em Geral, entre outros. "A Copa e a taxa de câmbio favorável ao real são possíveis causas desse movimento", afirmou, em comunicado à imprensa. Para Coutinho, o grande desafio a partir de agora será expandir o acesso para outros grupos populacionais além das classes A/B. Segundo ele, será "interessante" observar se esta expansão vai resultar em um perfil de visitação muito diferente do observado para as classes mais altas ou se vai se manter similar. "Em qualquer dos casos, novas oportunidades de negócios poderão surgir", observou. Usuários O Ibope/Net Ratings informou ainda que o número de usuários ativos em maio foi de 13,2 milhões (contra 13,4 milhões em abril). Segundo o Comitê Gestor da Internet no Brasil, o número de domínios ".br" chegou a 928.149 em maio, um aumento de 20,8% nos últimos 12 meses. Os dados coletados no levantamento mostraram que, mesmo havendo diversificação da navegação, as tradicionais categorias de portais, buscadores e comunidades continuam a predominar na internet residencial brasileira. Enquanto os sites de comunidades lideram em tempo de navegação por pessoa e já marcam 78% de audiência, a categoria buscadores chega a 83% dos internautas residenciais e os portais alcançam 86%.