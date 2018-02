Brasil bate recorde histórico de turistas estrangeiros

O turista de número seis milhões, um argentino, recebeu uma pequena festa surpresa na chegada ao Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira, 05. Telas espalhadas pela área do desembarque e nas esteiras de devolução de bagagens identificaram o visitante, que foi recepcionado com presentes.

"Estamos batendo um recorde histórico no número de visitantes estrangeiros no país. Mesmo com as crises internacionais, o Brasil está se consolidando como um destino turístico aos olhos do mundo", comemora o presidente da Embratur, Flávio Dino.