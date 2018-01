Brasil cai no ranking de negócios online O Brasil caiu da 38ª para a 41ª posição no ranking ´e-readiness´ da consultoria Economist Intelligence Unit (EIU), que avalia o ambiente para os negócios online de 68 países e o quanto eles estão preparados para abrigar oportunidades de empreendimentos através da internet. O Brasil ficou atrás de vários países emergentes, entre eles o Chile (31º), África do Sul (35º) e México (39º). A Argentina ocupa o 42º lugar. A Dinamarca é considerado o país mais bem preparado para negócios online, mantendo a primeira colocação obtida no ano passado. Completam a lista dos dez primeiros os Estados Unidos, Suíça, Suécia, Reino Unido, Holanda, Finlândia, Austrália, Canadá e Hong Kong. O Azerbaijão é o país mais inóspito para iniciativas via internet. Segundo a EIU, o mundo está mais e-ready, ou e-preparado. Há hoje em todo o planeta mais de 1 bilhão de usuários da internet e 2 bilhões de portadores de telefones celulares. Virtualmente todos os países incluídos no estudo melhoraram sua pontuações em relação ao ano passado. Além disso, tanto em termos relativos como absolutos, a melhora foi maior entre os países classificados na base do ranking do que naqueles que ocupam o topo. "Por causa disso, a distância separando o melhor do pior declinou", disse o diretor editorial da EIU, Daniel Franklin. "A divisão digital não parece mais o desafio insuperável que tantos temiam." O avanço do uso da internet via banda larga se tornou mais similar entre os países tecnologicamente avançados. Ao longo dos últimos dois anos, o aumento do uso do sistema - que permite um acesso mais rápido a internet - na Coréia do Sul e Japão se estabilizou, mas continuou crescendo em países europeus como a Noruega e Suíça.