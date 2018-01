Brasil chega a 14,1 milhões de internautas em fevereiro Em fevereiro de 2007, o total de usuários ativos da internet residencial brasileira cresceu 0,25%, chegando 14,1 milhões de pessoas. Em relação a fevereiro de 2006, quando o número de internautas residenciais ativos era de 13,24 milhões, o crescimento é de 6,3%. O Brasil continuou a ser o país com maior tempo médio de navegação residencial por internauta, com 19h07min ou 2h13min menos do que em janeiro ou uma redução de 10%. Comparando-se com o mesmo período de 2006, quando cada brasileiro navegou 17h33min, fevereiro de 2007 representou 1h34min mais tempo por pessoa ou 9% de crescimento. Apesar do tempo por pessoa ter caído 10%, houve estabilidade no tempo médio diário por pessoa (41 minutos diários de navegação média por usuário residencial). A queda é resultado direto de um mês menor, com apenas 28 dias, e foi observada em todos os países medidos. Adicionalmente, é preciso lembrar que os feriados de carnaval também contribuem para reduzir o tempo de navegação. A França, com tempo médio por internauta residencial de 18h53min, os Estados Unidos, com 18h10min, Japão, com 17h26min e Alemanha, com 16h45min por pessoa foram os países que mais se aproximaram do Brasil, entre os 10 medidos com a mesma metodologia. O número total de pessoas com acesso residencial à internet no País, em fevereiro, permaneceu em 22,1 milhões de brasileiros, 4,1% maior que o mesmo período de 2006. Já o total de pessoas com acesso à web no País, em qualquer ambiente (casa, trabalho e outros locais), soma 32,9 milhões de pessoas com 16 anos ou mais. Sites mais visitados A categoria Automotivo, que congrega os sites das montadores de veículos, de revistas especializadas, área dos portais sobre o tema, dos revendedores de automóveis e de auto-peças voltou a ser o destaque de crescimento em fevereiro de 2007. Seu crescimento sobre janeiro atingiu 1,7%, com 2,2 milhões de visitantes diferentes. Em tempo de visita ao site, os maiores crescimentos foram Notícias e Informações, que cresceu 5% e atingiu 32 minutos na média mensal por pessoa e Casa e Moda, que teve seu conteúdo sendo consumido por 11 minutos e 35 segundos por internauta ou 4,2% mais tempo por pessoa. ?Fevereiro foi um mês com muitas atrações no setor de notícias?, comenta Alexandre Sanches Magalhães, coordenador de análises do IBOPE Inteligência. ?Houve o Carnaval, vários crimes e debates sobre soluções para os mesmos, tema que atraiu muitas pessoas e grandes espaços de discussão sobre aquecimento global e o futuro da humanidade. Já na categoria Casa e Moda, três foram os setores que seguraram o usuário por mais tempo em suas páginas: 1) Aparência e Beleza; 2) Alimentos e Culinária; e 3) o setor Imobiliário, que já chama a atenção dos internautas, com cerca de 500 mil visitantes únicos, com aumento de 10% no último ano?, completa Magalhães. Nos últimos treze meses, as categorias que mais cresceram em número de visitantes foram: 1) Viagens e Turismo, que cresceu 40,2%, atingindo 3 milhões de internautas residenciais em fevereiro de 2007; 2) Automotivo, que cresceu 40% 3) Notícias e Informações, com 20% de crescimento em um ano e 8,7 milhões de visitantes únicos.