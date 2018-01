Brasil chega a 94,9 milhões de celulares O número de celulares vendidos no Brasil cresceu 2% no mês passado, chegando a 94,9 milhões de aparelhos, segundo o balanço da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O dado significa uma densidade de 50,8 celulares para cada 100 habitantes, o que significa que um em cada dois brasileiros tem telefone celular. O crescimento acumulado em 2006 é de 8,694 milhões de celulares. O número só não é maior porque a operadora Vivo deu baixa (deixou de considerar) 1,8 milhões de celulares em junho, por estarem inativos. O número de aparelhos divulgado agora supera a cifra anterior, próxima de 93 milhões de aparelhos, registrada em julho. Na comparação com igual período em 2005, o crescimento foi de 20,2% (na época, a base de celulares no Brasil era de 78,94 milhões de aparelhos).