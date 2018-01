Brasil chega à marca de 88 milhões de celulares O Brasil já tem mais de 88 milhões de telefones celulares em operação, apesar do baixo volume de vendas registrado no mês passado. Os dados são da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A agência sinalizou que, nos últimos dois anos, o mês de fevereiro foi o que registrou o menor crescimento, com 594,4 mil novos telefones. As vendas no mês passado foram 26,7% menores que em fevereiro de 2005, que registrou cerca de 811 mil novos celulares. No acumulado do ano, já foram vendidos mais de 1,8 milhão de telefones móveis. Cerca de 80% dos aparelhos são pré-pagos.