Brasil comprará 230 mil TVs de tela plana em 2006 Segundo previsões da indústria nacional, o brasileiro irá encerrar o ano de 2006 tendo comprado entre 185 mil e 230 mil Tvs de tela plana usando as tecnologias plasma ou LCD. Embora bem mais caras que aparelhos convencionais, as chamadas Tvs ´de pendurar´ caíram definitivamente no gosto da classe média. Segundo dados da ELETROS, entidade que representa os fabricantes de produtos eletroeletrônicos no Brasil, em 2001 apenas 2100 Tvs deste tipo foram vendidas. Entre as razões que levaram a este crescimento estão o barateamento dos produtos, favorecidos pela maior competição entre fornecedores, pela queda do dólar e a fabricação local de alguns equipamentos. Do lado consumidor, a indústria foi favorecida pelas promoções, pela substituição de Tvs adquiridas durante o início do plano real, e que estão chegando ao final de sua vida útil e também graças à Copa do Mundo, já que o brasileiro esperava, com suas novas Tvs, ter uma experiência melhor na hora de assistir aos jogos. Desapontamento É claro que também havia a expectativa de que o Brasil pudesse começar a receber transmissões de TV digital ainda neste ano, o que aprimoraria a experiência que os usuários têm com o vídeo. Essa expectativa, no entanto, acabou frustrada pela indefinição do governo federal, que demorou mais do que o esperado na escolha de um padrão de sinais, decisão que pendeu para o sistema japonês e que custo o adiamento das primeiras transmissões para o início do próximo ano. Forçados a encarar os sinais da TV aberta em suas grandes telas, muitos consumidores se queixaram da deformação na imagem. É que a TV convencional, cuja imagem está na proporção 4:3, só poderia aparecer com cortes ou deformações quando exibida em Tvs com a tela na proporção 16:9 (próxima a do cinema), o que gerou processos movidos contra fabricantes e revendedores com base no Código de Defesa do Consumidor. Mas nem todos se frustraram. A venda de Tvs de maior definição foi um mote para a promoção de serviços de TV por assinatura, que propagaram a idéia da difusão de sinais digitais em suas redes (em São Paulo, algumas empresas de TV por assinatura já entregam sinais digitais), o que daria aos seus clientes uma imagem de maior qualidade e uma transição sem problemas quando começarem as transmissões digitais, já que seus decodificadores farão a recepção conversão dos sinais das emissoras abertas. Crescimento Só no primeiro trimestre deste ano, motivado pela queda de preços e a aproximação da Copa do Mundo, o País vendeu mais aparelhos que o total de unidades de telas planas vendidas em 2005. O mercado também projeta um viés de crescimento para este mercado, com a expectativa de que até o ano 2008, sejam comercializadas 430 mil unidades/ano, quando as Tvs de tela plana responderão por 8% do total de Tvs vendidas no Brasil, contra pouco mais de 2% do mercado neste ano.