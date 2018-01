Brasil comprou 966 mil celulares em setembro Quase um milhão de novos celulares (966.906) entraram em operação no mês de setembro. Segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), no mês passado o número total de telefones móveis no País chegou a 95.870.904 de aparelhos em funcionamento. A cifra representa 1% de crescimento em relação ao mês de agosto, quando foram registrados 94,9 milhões de celulares em todo o Brasil. Em 2006, até o terceiro trimestre, o crescimento foi de 9,66 milhões. A expectativa do setor é de, até o fim do ano, o País alcance a marca de 100 milhões de celulares. Essa previsão leva em conta as vendas de outubro, novembro e dezembro, incentivadas pelo Dia das Crianças e pelo Natal. No fim de 2005, o Brasil havia alcançado 86,2 milhões de celulares e, em setembro do ano passado, o número total de aparelhos em funcionamento era de 79,9 milhões.