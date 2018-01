Brasil concentra mais de 50% da tecnologia na América Latina O Brasil responde por mais da metade dos investimentos em tecnologia na América Latina. A informação é do supervisor de tecnologia do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, Luis Gustavo Loyola e foi dada ontem durante a 5ª Mostra de Soluções em Tecnologia da Informação e Comunicações Aplicadas ao Setor Público, que acontece em Brasília. "Somos a maior fatia dentro do mercado da América Latina, acima de 50%", informou, ao acrescentar que o país está aumentando o investimento em tecnologia de ponta e já começa a prestar serviços para o exterior. "Estamos começando a ser vistos como a Índia e países asiáticos, como um possível país para desenvolvimento de aplicativos", disse. A mostra começou ontem com o tema Inovações para um Brasil Transparente. O evento, que termina amanhã, quinta-feira, pretende apresentar as ações de tecnologia de informação e comunicação dos órgãos do governo. A expectativa é que mais de 15 mil pessoas participem, entre gestores de tecnologia da informação, empresas de comunicação, fornecedores, estudantes e professores. De acordo com Loyola, representantes de países latino-americanos também vão participar do encontro. "Esses países, membros da Organização dos Estados Americanos (OEA), vão participar de toda a mostra para ver as soluções e o potencial que o Brasil tem". Na opinião dele, o seminário pretende mostrar que a transparência não se resume ao combate à corrupção. "O governo pode ser transparente em ações e em serviços para que o cidadão não só disponha de serviços para cumprir direitos, como pagar impostos pela internet, como também em serviços que possam ser direitos dele", ressaltou.