Brasil confirma mais dois casos de gripe suína

O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, confirmou, em uma entrevista coletiva nesta sexta-feira, mais dois casos de influenza A (H1N1) - mais conhecida como gripe suína - no Brasil. Com estes, os casos confirmados da doença no país passam a seis.

Ao contrário dos casos divulgados na última quinta-feira, um dos pacientes cujo diagnóstico foi divulgado nesta sexta-feira adquiriu a doença no Brasil, mais precisamente no Rio de Janeiro.

Esta nova vítima teria contraído a doença ao entrar em contato com um paciente brasileiro que adquiriu a gripe durante uma viagem ao México.

Este é o primeiro caso registrado de transmissão de gripe suína em território nacional. Com a confirmação, o Brasil entra no grupo dos países que registram casos autóctones da doença, que inclui México, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Espanha, Alemanha e Canadá.

"Quero chamar atenção de que é uma transmissão limitada. Até o momento, este é o único caso de transmissão de pessoa para pessoa no Brasil, sem ter havido transmissão para terceiros", disse Temporão.

Segundo o ministro, autoridades de vigilância epidemiológica estão monitorando 108 pessoas que entraram em contato com as duas vítimas no Rio de Janeiro. Estas pessoas estão em uma "quarentena voluntária", mas nenhuma apresenta os sintomas da gripe.

Santa Catarina

O outro caso confirmado nesta sexta-feira é o de uma criança de sete anos de idade residente em Santa Catarina.

Segundo a Secretaria de Saúde de Santa Catarina, a criança teria viajado de férias para o Estado da Flórida, nos Estados Unidos, e estava internada em um hospital de Florianópolis desde a última segunda-feira.

A paciente, no entanto, passa bem e já teve alta hospitalar.

Com os novos números, o Brasil passa a ter seis casos confirmados de gripe suína. Dois deles em São Paulo, dois no Rio de Janeiro, um em Minas Gerais e um em Santa Catarina. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.