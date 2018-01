Brasil defende sistema de TV digital para Mercosul O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva apreciaria que o Mercosul adotasse um sistema de TV digital comum a todos os países da região. O recado foi dado ontem, em Buenos Aires, pela ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. "Ter um padrão (de TV digital) do Mercosul é o objetivo do Brasil. Desejamos um modelo único no bloco", afirmou. Dilma garantiu, no entanto, que o governo brasileiro ainda não definiu qual será o sistema a ser utilizado no Brasil. "A decisão ainda não foi tomada. A decisão será tomada pelo presidente da República", disse, ao ser indagada sobre a polêmica em torno da conveniência da adoção do sistema de TV digital japonês ou europeu. Com extremo tato, Dilma sugeriu que o sistema nipônico poderia ter algumas vantagens, levando em conta a estrutura da TV no Brasil. "Estivemos conversando com representantes de todos os padrões de TV, como o americano e o europeu. E tivemos um aprofundamento das conversas sobre o padrão japonês", disse, lembrando que na próxima semana estará no Brasil uma missão japonesa. Segundo Dilma, o governo brasileiro pretende adotar o sistema que mais atenda aos interesses do País e isto implica três critérios: primeiro, o de inclusão - ou seja, o de que todos os brasileiros possam ter o sinal; segundo, o de tecnologia - para que o País tenha maior capacidade de incorporação de tecnologia; e, em terceiro, o industrial, ou seja, que o Brasil recupere sua capacidade de produção industrial, gerando mais emprego e renda. "O Brasil está tentando estruturar um padrão brasileiro. Nós oferecemos à Argentina nosso conhecimento, mas não temos a menor intenção de transformar o padrão brasileiro em um padrão de toda a América Latina. No entanto, podemos construir entre estes países da região um padrão do Mercosul", disse Dilma, que se reuniu com o ministro do Planejamento Federal, Julio De Vido, braço direito do presidente Néstor Kirchner. De Vido possui uma poderosa influência no gabinete Kirchner, superior inclusive à da própria ministra da Economia, Felisa Miceli. Informações extra-oficiais indicam que o governo argentino, ao contrário do Brasil, estaria mais interessado no sistema europeu de TV digital. Mas a discussão na Argentina ainda não deslanchou. A ministra brasileira informou que ontem à tarde partiria para Montevidéu, para conversar com o governo uruguaio sobre o processo de transição do sistema analógico para o sistema da TV digital. Ela não estenderá sua viagem a Assunção, a capital do quarto sócio do Mercosul, mas a missão brasileira que a acompanha irá ao Paraguai para prosseguir nessas conversações regionais.