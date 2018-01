Brasil deve alcançar 170 milhões de celulares em 2010 O Brasil deve contar com 106 milhões de celulares até o final deste ano, chegando a 170 milhões até 2010. Essa é a previsão de José Luis De Souza, diretor do site Teleco, especializado em telecomunicações. Segundo o executivo, o Brasil ainda tem potencial de crescimento para além dos 86 milhões de assinantes registrados em 2005. Entre os fatores que podem impulsionar o crescimento está a maior adesão das classes C e D, que estão descobrindo o celular graças aos varejistas que têm facilitado a aquisição via compras parceladas em até 12 vezes. Há ainda a melhoria na cobertura.?Há ainda lugares onde a cobertura deixa a desejar e o serviço deverá ser melhorado?, prevê Souza. Potencial Embora o pré-pago hoje represente 80% da telefonia celular no Brasil, o crescimento deve ocorrer centrado nas duas modalidades, com possibilidade de ascensão maior para o pós-pago. O pré-pago está parando de crescer percentualmente. No ano passado, dos 20 milhões de novos assinantes conquistados, 16 milhões foram para o pré-pago, enquanto quatro milhões optaram pelo pós-pago. ?A tendência é as operadoras subsidiarem pouco ou nada do pré-pago e bancarem pesado o pós-pago?, analisa Souza. No ano passado, o Brasil produziu pouco mais de 40 milhões de aparelhos, sendo 10 milhões para exportação, 10 milhões para reposição e 20 milhões voltados aos novos clientes. Souza diz que a liderança do mercado continua com a Vivo, com uma fatia de mercado de 35%.