Brasil deve ter recordes na exportação de carne bovina em 2014, prevê Abiec A indústria de carne bovina do Brasil espera superar em 2014 o recorde de exportações atingido em 2007, com um aumento de 20 por cento nos embarques no próximo ano na comparação com 2013, com o impulso da firme demanda externa e abertura de novos mercados, disse nesta quinta-feira o presidente da associação que reúne exportadores.