Brasil disputa torneio de futebol para Xbox 360 Por aqui o Xbox 360 nem está sendo vendido oficialmente, mas isso não impedirá que três jogadores brasileiros embarquem rumo a Berlim, na Alemanha, para participar da Xbox Cup 2006. A Microsoft divulgou que hoje, dia 29, terá início a final do campeonato mundial, no qual Pedro Ivo de Albuquerque e Salles, Gilberto Rosa Aprígio e Eduardo Pinheiro Cruz representarão o Brasil. Eles jogarão o game FIFA 2006 no console Xbox 360, contra outros 31 times de diferentes localidades do mundo. O torneio é único no que diz respeito ao Xbox 360 e possibilita aos fãs do futebol e do console a chance de representar seus países, ao mesmo tempo em que se divertem. As partidas acontecerão em 8,5 mil lugares dispostos no parque de eventos da Adidas, no centro da Platz der Republik. Os vencedores, que estarão acompanhados por um amigo, também receberão: um par de ingressos de cortesia para assistir a uma das partidas de quartas-de-final da Copa do Mundo da FIFA, oferecido pela Adidas; um kit Adidas; e um Xbox 360 com os últimos jogos lançados pela Electronic Arts. A dinâmica da competição é similar ao grande campeonato de futebol, com cerimônia de abertura no dia 29, e depois jogos paralelos ao longo do dia. As quartas-de-final acontecem dia 30. Os quatro times que encabeçarem a competição jogarão as semifinais e as finais ocorrem no dia 1.º de julho, para decidir quem será o campeão da Xbox Cup 2006.