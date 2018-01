Brasil é 11º mercado mundial para internet de banda larga

O Brasil é o 11º maior mercado mundial para conexões de banda larga à internet, com pouco mais de 6 milhões de usuários, segundo um levantamento divulgado pela consultoria britânica Point Topic. O documento indica ainda que a China deve ultrapassar em breve os Estados Unidos com o maior mercado para banda larga no mundo. Atualmente, cerca de 56,3 milhões de chineses têm conexão rápida, contra 60,4 milhões nos Estados Unidos, mas o crescimento do mercado chinês é bem mais rápido. Segundo a Point Topic, o mercado americano de banda larga se expandiu 5% entre o final do ano passado e o primeiro trimestre deste ano, enquanto na China o aumento foi de 8,77%. Se essa tendência de crescimento continuar, o número de usuários de banda larga na China deve ultrapassar o dos usuários americanos no terceiro trimestre deste ano. Mas se considerada a proporção de usuários em relação à população de cada país, 20% dos americanos têm acesso a conexões de banda larga, enquanto que na China essa proporção ainda é de apenas 4%. Brasil Segundo o relatório, o número total de usuários de banda larga no mundo era de 298 milhões ao final do primeiro trimestre do ano. A empresa estima que esse número já tenha ultrapassado os 300 milhões desde então. No Brasil, o mercado de conexões de banda larga cresceu 5,9% entre dezembro e março, atingindo 6 milhões de usuários no final do primeiro trimestre (o equivalente a 3% da população). O País continua como o maior mercado da América Latina e do Hemisfério Sul, mas teve um crescimento inferior ao de outros países da região. Na América Latina, por exemplo, o México, com 3,4 milhões de usuários (3% da população), teve um aumento de 14%, enquanto a Argentina, com 1,7 milhão (4% da população), cresceu 12%. No Hemisfério Sul, a Austrália é o segundo maior mercado para banda larga, com 4 milhões de usuários, o equivalente a 19,8% da população. O crescimento no país, porém, foi inferior ao do Brasil - 4,4% entre dezembro e março. Os maiores crescimentos entre o fim do ano passado e o primeiro trimestre deste ano foram verificados na Indonésia (28%), na Grécia (27%), em Montenegro (26%) e na Croácia (25%).