Brasil é 11º país em número de internautas O Brasil tem quase 15 milhões de pessoas com acesso à internet, contingente que deixa o país como o 11º do mundo em quantidade de usuários da rede, segundo uma pesquisa global divulgada nesta terça-feira pela consultora comScore Networks. A pesquisa registrou um aumento de 16% no número de internautas no Brasil entre janeiro de 2006 e janeiro de 2007 - acima do crescimento global, de 10%. Entre os 15 países com o maior número de internautas do mundo, o Brasil teve o quinto maior crescimento na quantidade de usuários, atrás de Índia (33% de aumento), Rússia (21%), China (20%) e México (18%). O levantamento indica ainda que os internautas brasileiros estão em sétimo lugar no ranking dos usuários mundiais de internet que passam mais tempo na rede. Esse dado difere de um outro levantamento recente, do Ibope (confira aqui matéria anterior publicada sobre o estudo), que colocava os brasileiros na primeira colocação do ranking de tempo de uso da rede, mas a pesquisa brasileira considerou menos países do que a da comScore. Mais tempo na rede Segundo a pesquisa internacional, Canadá, Israel e Coréia do Sul são os países com a maior média de tempo de acesso por internauta. Os canadenses passariam em média 39,6 horas mensais on-line, enquanto israelenses e sul-coreanos passariam, respectivamente, 37,4 horas mensais e 34 horas mensais. O tempo médio de uso no Brasil é de 30,2 horas mensais, segundo o levantamento. Entre os usuários com conexão de banda larga à internet, esse tempo é de 38,5 horas mensais, mas ele cai para 17 horas mensais entre os usuários com conexão discada. Considerando somente os usuários de banda larga, o Brasil apareceria em quarto lugar no ranking de tempo de acesso, atrás somente de Canadá, Israel e Chile - os dois últimos apenas ligeiramente à frente do Brasil. A comScore estimou em 747 milhões o número de usuários de internet acima de 15 anos em todo o mundo em janeiro de 2007. Os Estados Unidos são o país com o maior número de usuários - 153,5 milhões. A China, com 86,8 milhões de usuários, é o segundo país em número de internautas. O levantamento traz ainda uma relação dos sites mais acessados em todo o mundo em janeiro de 2007. Os sites da Microsoft aparecem em primeiro lugar, com 747 milhões de acessos, seguidos do Google (510 milhões), Yahoo! (468 milhões), Time Warner (262 milhões) e eBay (249 milhões).