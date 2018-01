Brasil é 2º em ranking de consumo de entretenimento

O Brasil aparece em segundo lugar em uma pesquisa sobre o consumo de produtos de entretenimento realizada pela consultoria Nielsen. O levantamento ouviu 26 mil usuários de internet em 52 países do mundo todo no final do mês de setembro e no início de outubro. Além de um ranking geral, a Nielsen elaborou uma lista para quatro categorias: música, videogames, mídia digital e aparelho mais usado. Na lista por países, o Brasil ficou atrás apenas das Filipinas na média geral. Por região, a América Latina ficou em primeiro lugar na pesquisa, seguida pela Ásia, pela América do Norte e pela Europa. O ranking geral foi elaborado com base em respostas a perguntas sobre uso de aparelhos para entretenimento no mês anterior à pesquisa, compra de conteúdo de entretenimento nos últimos seis meses, tempo gasto em média com entretenimento durante uma semana e número de itens relativos a entretenimento baixados no último mês. Categorias Na categoria específica para o consumo de música, o Brasil ficou em primeiro lugar. As Filipinas apareceram em segundo, com a Colômbia em terceiro - seguida por Venezuela e México. O Vietnã ocupa o sexto lugar na categoria, a China aparece em sétimo, a Argentina em oitavo, a Turquia em nono e o Chile em décimo lugar. "A pirataria manteve os preços da música baixos tanto para CDs como para downloads", afirma Klaas Hommez, que supervisionou a pesquisa da Nielsen. Na categoria sobre o consumo de mídias digitais, o Brasil ficou em oitavo lugar no ranking liderado pela China. O ranking de consumo de mídias digitais se baseou nas respostas a perguntas relativas ao tempo gasto com música e filmes digitais. Na lista de consumo de videogames, o Brasil ficou em nono lugar, logo à frente da Venezuela. As Filipinas ficaram em primeiro lugar, com a China em segundo. Computadores x TVs A pesquisa da Nielsen ainda apontou que o aparelho mais utilizado entre os 26 mil pesquisados é o computador, com 77% da preferência. A televisão ficou em segundo lugar, com 75% da preferência nos 52 países. A diferença aumenta a partir do terceiro lugar: o CD player conseguiu 50% da preferência e o DVD player, 48%. Os telefones celulares com internet, mas sem vídeo, ficaram com 40% das preferências, e os celulares com internet e vídeo aparecem com 30%. O dispositivo menos usado entre os pesquisados foi o DVD player de Blu-Ray, com apenas 3% da preferência. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.