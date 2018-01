Brasil é 81º em uso de celular e 72º em internet, diz Unctad

O Brasil aparece em 81° lugar em um ranking de 190 países que mede a penetração dos telefones celulares, elaborado pela Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento (Unctad). A informação consta de um relatório da agência da ONU que também coloca o País na 72ª posição em penetração da internet. VEJA TAMBÉM Brasil sobe em ranking e é o 4º maior produtor de spam Brasil ganha 7 milhões de novos internautas em um ano Embora o País esteja atrás de vizinhos latino-americanos nos dois quesitos, o trabalho da Unctad destaca que o número per capita de usuários de celular e de internet triplicou entre 2002 e 2006. De acordo com os dados do Relatório da Economia da Informação 2007-2008, em 2006 havia 99,9 milhões aparelhos de celular registrados no Brasil. Em 2002, esse número era de 34,8 milhões. Ainda assim, a 81ª posição coloca o País atrás de Argentina (49°), Chile (54°), Uruguai (66°), Colômbia (69°) e Equador (70°). Em relação à quantidade de usuários da internet, os dados mostram que o número de pessoas no Brasil com acesso à rede saltou de 14,3 milhões, em 2002, para 42,6 milhões, em 2006. Em janeiro de 2008, de acordo com o Ibope/NetRatings, o Brasil tinha 21,1 milhões de usuários ativos residenciais de internet. Banda larga O estudo ainda mostra que além do aumento do número de computadores ligados à rede houve uma melhora na qualidade da conexão. Segundo a Unctad, no Brasil, entre 2002 e 2006, o número de usuários de banda larga subiu de 731 mil para 5,92 milhões. No ranking geral de penetração de banda larga, o Brasil ficou em 57° numa lista de 110 países. Mais uma vez o País veio atrás do Chile (38°) e do México (57°). A Unctad observa que, em 2006, quase 95% das empresas tinham acesso à internet, sendo que 89% contavam com banda larga. "O alto nível de acesso à internet pelas empresas, no entanto, contrasta com o fato de que apenas metade das empresas têm website próprio", comenta o relatório. A agência da ONU ainda afirma em seu relatório que entre as empresas brasileiras engajadas com o "e-commerce", ou transações comerciais pela internet, 23% realizaram compras pela web em 2006 e 30% de seus lucros vieram de vendas online feitas a partir de seus websites. Todos os direitos reservados à BBC Brasil.