Brasil e Argentina são diferentes no uso de mensagens SMS

Argentinos e brasileiros têm diferenças dentro e fora do campo de futebol, incluindo seu comportamento ao usar o telefone celular. Enquanto nossos vizinhos preferem enviar mensagens de texto, os brasileiros preferem na verdade falar ao telefone. Entre 2005 e 2006 o número de SMS enviados e recebidos teve um aumento de 50% na Argentina, enquanto no Brasil o crescimento deve chegar a apenas 35% no final de 2007, de acordo com a empresa de pesquisas Frost and Sullivan. Dados de uma pesquisa recente da Tegic Communications, dona do software de texto preditivo T9, 72% dos usuários não usam ou poderiam aumentar o uso de SMS. O gerente geral da Tegic para a América Latina, Daniel Barna, diz que isso se deve à dificuldade que alguns têm em utilizar os pequenos teclados dos celulares. O estudo da Tegic mostra que os que receberam treinamento para utilizar o texto preditivo enviaram 60% mais mensagens comparados aos que não foram treinados. Entenda o que é texto preditivo Soluções como o T9 ajudam o usuário a digitar mensagens de texto ao construir um dicionário interno no celular de palavras usadas com maior freqüência. Dessa forma, quando o usuário começa a digitar as primeiras letras, o aparelho sugere a palavra a seguir. Com o recurso ativado, usuários podem escrever mensagens com maior rapidez. Sistemas de texto preditivo são muito utilizadas em telefones celulares, no Brasil inclusive, embora muitos usuários não saibam que seus aparelhos dispõem do recurso. Há ainda a expectativa de que o iPhone, o telefone/tocador da Apple contará com um recurso do tipo, mas o fornecedor da solução de texto preditivo do aparelho ainda não foi anunciado.