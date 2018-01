Brasil e Japão finalizam compromisso para TV digital Depois de dois dias de discussão, Brasil e Japão deverão finalizar nesta quarta-feira o Termo de Compromisso a ser assinado entre os dois países para a implantação da TV digital. Nesta manhã, representantes do governo brasileiro nas discussões se reuniram com a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, para informá-la dos pontos discutidos até ontem. Entre eles estão as linhas de financiamento para as emissoras de TV e para a indústria nacional de televisores. Os radiodifusores serão financiados pelo banco japonês JBIC, que deverá disponibilizar uma linha de crédito de cerca de US$ 500 milhões, e a indústria nacional deverá ter o suporte do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), mas ainda não está fechado o valor do crédito. "A reunião foi para analisar os pontos que precisam de uma melhor redação", disse o ministro das Comunicações, Hélio Costa, que participou do encontro na Casa Civil. Durante a tarde o ministro participa de nova reunião com Dilma Rousseff, desta vez acompanhando representantes das emissoras de TV. A delegação japonesa, formada por 15 representantes do governo e da indústria (Toshiba, NEC, Sony e Panasonic), retornará ao Japão hoje com o texto final acordado com o governo brasileiro. A expectativa é de que o termo de compromisso seja assinado no dia 29, com a presença do ministro do Interior e da Comunicação do Japão, Heizo Takenaka. O acordo deverá tratar ainda de uma política de intercâmbio na área de pesquisa e desenvolvimento tecnológico além de compromissos que permitam o desenvolvimento de uma indústria de semicondutores no Brasil. Transição A indústria nacional, que participa desde ontem das negociações entre Brasil e Japão, sugeriu a criação de dois organismos que acompanharão o processo de transição do sistema analógico para o sistema digital. A idéia é criar um Comitê de Especificações e um Instituto de Ciência e Tecnologia. O primeiro servirá para transformar em produtos as inovações tecnológicas brasileiras que serão aproveitadas no sistema de TV digital. Já o Instituto, também formado pela indústria nacional, acompanharia as evoluções da tecnologia. Segundo o diretor da Telavo (RF Telecomunicações), Jacson Sosa, as sugestões foram bem recebidas tanto pelo governo brasileiro quanto pelos representantes japoneses. Na próxima sexta-feira, pela manhã, dirigentes da indústria nacional se reunirão com representantes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em São Paulo, para discutir as formas de financiamento para modernizar o parque industrial para a produção de televisores e equipamentos digitais.