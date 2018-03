Brasil e Noruega negociam acordo ambiental Os governos brasileiro e norueguês acertaram hoje, em Mônaco, durante o Fórum de Ministros de Meio Ambiente, um esboço de acordo de cooperação internacional para investimentos em ações de preservação ambiental, em especial na manutenção da floresta na Amazônia. O programa pode injetar, em 2013, US$ 100 milhões em projetos de crédito e desenvolvimento rural na região, como estímulo à redução do desmatamento e à exploração sustentável da mata. Aprovado pelo Parlamento, o projeto do governo da Noruega prevê investimentos de US$ 2,5 bilhões durante cinco anos em acordos bilaterais firmados com países com grandes áreas de florestas. Ao longo do Fórum de Ministros de Meio Ambiente, as comitivas de Brasil e Noruega se encontraram e estabeleceram as linhas centrais da parceria. Uma reunião técnica deve ser realizada em abril, no Brasil. A idéia é de que a verba destinada à Amazônia tenha financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que gerenciaria e controlaria os recursos de um fundo especialmente criado para o projeto.