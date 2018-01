Brasil é o maior mercado de conteúdos móveis na América Latina Pesquisa da consultoria Pyramid Research mostra que o Brasil é o principal mercado para dados móveis na América Latina. Sozinho, o país movimentou US$ 967 milhões em conteúdos móveis em 2005. A receita inclui tanto o download de conteúdos móveis como papéis de parede, ringtones e jogos, até o tráfego de SMS, os conhecidos torpedos, e o envio de mensagens com multimídia (envolvendo fotos e vídeos). Em segundo lugar vêm o México, com US$ 888 milhões e a Venezuela em terceiro, com US$ 467 milhões. No total, a América Latina movimentou US$ 3,4 bilhões em 2005 em serviços associados a conteúdos móveis. É bom lembrar que a mesma empresa, em outro levantamento realizado em 2005, considera que apenas os usuários de telefones celulares na modalidade pós-paga é que consomem conteúdos móveis com mais freqüência. Não é por acaso que, das receitas de mobilidade, 80% são oriundas de mensagens SMS. E que a soma de todos os conteúdos móveis só correspondem, em média, a 5% do faturamento total das operadoras de telefonia celular na região.