Brasil é o que paga mais imposto em celulares na América Latina Impostos no Brasil incomodam diversas áreas , trazendo uma carga indesejável para os setores produtivos em todos os nichos de mercado. A regra também vale para as redes de telefonia celular, como comprovou um estudo conduzido pelas empresa de pesquisas Pyramid Research e a companhia de auditoria Deloitte. Elas analisaram a carga tributária em 50 países emergentes e viram que em 16 deles os impostos sobre serviços de comunicação e telefonia móvel correspondiam a 20% do custo operacional total das redes. Os dados foram divulgados pela GSM Association, entidade que representa esta tecnologia de telefonia celular, durante a 6ª edição do Congresso GSM Brasil, realizado pela IBC, no Rio de Janeiro. Segundo o estudo, aproximadamente US$ 10 bilhões dos rendimentos totais das operadoras móveis na América Latina vão parar nos cofres dos governos da região na forma das mais variadas taxas e contribuições sociais. No caso brasileiro, a incidência de impostos em cascata faz com este valor chegue a responder por 30,38% do total da receita das operadoras de telecomunicações. No País, a carga tributária chegaria a 44% do total dos rendimentos das empresas. Para efeito de comparação, a Coréia do Sul, que é um dos países mais desenvolvidos do mundo em termos de telefonia celular, esse peso é de apenas 10%. De acordo com a entidade, baixar a carga tributária seria fundamental para aumentar a penetração da telefonia celular e a inclusão digital no país.