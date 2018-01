Brasil é o quinto maior consumidor de PCs do mundo Com vendas de 10,7 milhões de unidades, um aumento de 38% em relação a 2006, o mercado brasileiro de computadores fechou 2007 como o quinto maior do mundo. Segundo a consultoria IDC, o País deve alcançar o terceiro lugar até o fim de 2010. Leia a reportagem completa no caderno Economia & Negócios desta quarta no Estado. O grande destaque ficou para os notebooks que graças à queda do dólar e a incentivos fiscais ficaram muito mais baratos e alcançaram 1,5 milhão de unidades vendidas. Aumento de 153% sobre 2006. Em dezembro o Link fez um teste exclusivo avaliando sete laptops básicos, com preços a partir de R$ 1.600,00. Descubra aqui qual é o melhor. Conheça ainda o micronotebook, ele tem a metade do peso de um laptop comum e custa apenas R$ 1.100,00 (o mais barato do País). Confira aqui o nosso teste e entenda porque esse micrinho inovador se tornou um megasucesso nos EUA. Leia mais no Link: Notebook começa a substituir desktops Empresa vende iMac mais barato no Brasil Que tal trocar seu PC por um notebook? Monitores LCD: qual deles é o melhor?