Brasil é o segundo no rankings de PCs com novo worm Desde outubro passado, um worm ameaça a segurança de usuários do sistema operacional Windows. Conhecido como Downadup ou Kido, já infectou cerca de 15 milhões de computadores, a maioria na China, Brasil e Rússia, nesta ordem. O malware utiliza a máquina infectada para reenviar a si próprio para a lista de contatos eletrônicos, além de desabilitar as atualizações automáticas do PC, abrindo a porta para outros vírus. Entre os sintomas de que o PC foi atingido, os principais são lentidão e dificuldade para abrir programas de texto e planilhas. Embora a Microsoft tenha lançado uma correção crítica em outubro – a Microsoft Security Update MS08-067–, a maioria das vítimas não baixa atualizações do sistema ou usa cópias piratas, tornando-se vulnerável a ataques de novos malwares. Quem suspeita ser uma das vítimas pode baixar um dos removedores gratuitos específicos para esse worm da Symantec (http://tinyurl.com/cuu2pl), F-Secure (http://tinyurl.com/7knom8) ou Bitdefender (http://tinyurl.com/7ov25b). Os antivírus gratuitos AVG e Avast já detectam o malware.