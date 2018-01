Brasil é último em tecnologia da informação O Brasil é o País lanterninha na América Latina em crescimento da sociedade da informação, indicador que mede o impacto da tecnologia no dia-a-dia das pessoas. Isso é o que mostra o estudo "Indicador da Sociedade da Informação", que será divulgado este mês pela DMR Consulting. O trabalho analisou quatro países da região - Brasil, México, Chile e Argentina - com base em 14 indicadores, que levam em conta desde dados como número de aparelhos celulares até crescimento per capita do Produto Interno Bruto (PIB). Em uma escala de 1 a 10 pontos, o Brasil obteve nota 4,52 pontos, abaixo da média da América Latina, de 4,81 pontos. A melhor situação é a do Chile (6,11 pontos), seguida pelo México (4,89 pontos) e Argentina (4,83 pontos). Em palestra no seminário "Telecomunicações para Inclusão Social", promovido pelo Painel Telebrasil, o sócio da DMR, Flávio Araripe, destacou que o Brasil apresentou um desempenho melhor em indicadores privados, que levam em conta um desenvolvimento maior em itens como acesso da população à internet. As piores notas vieram de questões que dependem muito de políticas públicas. O executivo destaca, no entanto, que o quadro não é tão ruim como aparenta. Apesar de registrar a pior nota no estudo, Araripe observa que o Brasil vem crescendo, enquanto os outros países estão pisando no freio. "O Chile se destaca, mas o restante tem um desempenho fraco. Agora, o Brasil esbarra na falta de políticas públicas", disse.