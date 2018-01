Brasil é vice em 'Copa do Mundo' dos videogames

A delegação brasileira de "gamers" terminou em segundo lugar o principal torneio de videogames do mundo, o World Cyber Games, disputado em Seattle, nos Estados Unidos. A competição acabou neste domingo, 7, com o time norte-americano na primeira posição. Veja quadro de melhadas Os brasileiros ganharam duas medalhas de ouro e uma de bronze na disputa de 12 categorias. Em cada uma, participantes disputam um jogo diferente, como Counter-Strike, Warcraft 3 e Fifa 2007. O Brasil venceu as competições de Carom3D e Need for Speed: Cabon. A medalha de bronze brasileira também veio de Carom3D. Os sul-coreanos completaram o pódio, em terceiro lugar, com o mesmo número de medalhas do Brasil. Os brasileiros campeões do mundo são Rodrigo Nunes, com o Nick playArt_SpeedNG, e Renan Masserani, o TheVilMan.