Brasil encerra agosto com 23,46 milhões de acessos de banda larga fixa

A América Móvil, que reúne Claro, Embratel e NET, manteve a liderança do mercado e aumentou a sua participação, como vem ocorrendo desde o início do ano, para 30,75 por cento em agosto, ante 30,44 por cento em julho.

A Oi continuou em segundo lugar, com 27,87 por cento do mercado, mas manteve a tendência de queda verificada neste ano. Em julho, a Oi tinha 27,91 por cento do mercado.

O terceiro lugar ficou com a Telefônica, que opera a marca Vivo, com 18,52 por cento, um recuo ante participação de 18,70 por cento em julho. Assim como a Oi, a Vivo também tem perdido participação no mercado desde o início do ano.

A GVT, que tem aumentando a sua participação neste ano, fechou agosto com 12,05 por cento, ante 11,90 por cento no mês anterior. Em setembro, o grupo francês de mídia Vivendi fechou acordo para vender a GVT para a espanhola Telefónica em uma operação em dinheiro e ações, avaliada em cerca de 9,3 bilhões de dólares.

(Por Luciana Bruno)