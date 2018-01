Brasil encerra novembro com 97,33 milhões de celulares ativos O mercado brasileiro de telefonia celular fechou novembro com base de 97,33 milhões de linhas ativas, ligeiro avanço de 0,7% sobre outubro, segundo dados preliminares divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Na comparação com novembro de 2005, quando a base de telefonia móvel do país estava em 82,35 milhões, houve crescimento de 18% no número de linhas celulares em operação. Em termos de adições líquidas, novembro registrou um incremento de cerca de 690 mil linhas em relação a outubro. O crescimento da base está de acordo com estimativas da corretora Morgan Stanley de expansão anual da indústria de 17,8%, segundo estimativa da analista Vera Rossi em relatório.