Brasil entra para lista dos 10 maiores em banda larga

O Brasil entrou para o ranking dos dez maiores países em número de usuários de banda larga no terceiro trimestre deste ano, segundo estudo do instituto Point Topic. A empresa de pesquisas mostrou que, no período entre julho e setembro, a China ultrapassou os Estados Unidos pela primeira vez, com 80,9 milhões de clientes ante os 78,7 milhões dos Estados Unidos, enquanto o Brasil, que ocupava a 11a posição, avançou um degrau, com 9,1 milhões de assinantes (eram 8,49 milhões no trimestre anterior). Em estimativas para 2013, o Point Topic acredita que a China se distancie ainda mais da segunda colocada em 2013, com 153 milhões de clientes ante os 117 milhões dos Estados Unidos. A pesquisa prevê que a recessão econômica afete os índices de crescimento da Internet nos países mais industrializados, mas tenha menos efeito nas economias emergentes. "China, Brasil, Rússia e Vietnã devem ser pouco afetados, enquanto a Índia deve elevar seu relativamente baixo índice de penetração de banda larga, mesmo na recessão", disse relatório da Point Topic divulgado à imprensa. O Brasil, de acordo com a expectativa, poderá ultrapassar países como Coréia do Sul, Itália e Rússia até 2013 e se manter entre os 10 maiores. Os índices de crescimento da banda larga em todo o mundo, entretanto, sofrerão os efeitos da crise e serão menores que os registrados entre 2004 e 2008. O instituto projeta que o mundo adicione 273 milhões de conexões de alta velocidade até 2013, chegando naquele ano a um total de 683 milhões de assinaturas de banda larga, ante os 410 milhões deste ano. Tal salto equivale a uma taxa anual média de crescimento de 10,8 por cento, enquanto no período de 2004 a 2008 ela foi de 27,7 por cento ao ano. (Texto de Taís Fuoco)