Brasil entrou em recessão, mas já se recupera--Miguel Jorge

"Pelos números, a recessão técnica aconteceu, porque dois trimestres consecutivos (de retração), em termos econômicos, é uma recessão técnica", afirmou Miguel Jorge a jornalistas ao chegar ao Congresso, onde participaria de audiência pública.

"Mas nossa recessão é muito mais branda do que a de alguns países, que estão em uma situação muito mais difícil."

Segundo Miguel Jorge, os números do Cadastro Geral de Emprego do Ministério do Trabalho de abril --que aponta os dados do emprego com carteira assinada-- mostram que "começa a haver uma recuperação, mas ainda lenta".

O Caged revelou três meses seguidos de queda no emprego formal do país entre novembro e janeiro. Em fevereiro e março houve criação de vagas, mas o dado acumulado no trimestre ainda ficou negativo em 58 mil vagas. O dado de abril ainda não foi divulgado.

Alguns setores da economia "começam a mostrar que a recuperação pode não ser uma bolha", disse o ministro, sem dar detalhes.

Miguel Jorge reiterou, ainda, ser contrário à renovação da isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados para automóvel, que vence em junho.

(Reportagem de Isabel Versiani)