Brasil está 43º lugar em lista de tecnologia de informação

O Brasil ocupa o 43º lugar num ranking que mediu o ambiente para a competitividade em tecnologia de informação de 64 países. Entre os fatores levados em consideração pelo Índice de Competitividade da Indústria de Tecnologia de Informação elaborado pela consultoria britânica Economist Intelligence Unit (EIU) estão a oferta de mão-de-obra qualificada, o estímulo à criatividade, a infra-estrutura tecnológica, e a regulamentação para o setor. O ranking é liderado pelos Estados Unidos. Japão, Coréia do Sul, Reino Unido e Austrália completam o grupo dos cinco países mais competitivos. Entre os países Bric (bloco que reúne nações emergentes), o Brasil é melhor posicionado, com a India no 46º lugar, a Rússia no 48º, e a China no 49º. Entre os países latino-americanos, o Chile é o destaque, na 31ª posição. O último colocado no índice é o Irã. A EIU observou que muitos países emergentes, como o Brasil, Rússia, Malásia e Vietnã, apresentam uma performance positiva em pelo menos um dos aspectos da competitividade tecnológica, além registrarem uma melhora no quesito de mão de obra qualificada. "A criação de nichos no desenvolvimento de software e serviços representa a melhor chance para esses países subirem no ranking", afirmou a consultoria. O diretor de pesquisa tecnológica global da EIU, Denis McCauley, ressaltou existir uma forte ligação entre a presença nos países de fatores de estímulo de competitividade e força de seus setores tecnológicos. "Governos e líderes empresarias precisam prestar muita atenção nesses fatores se pretendem estimular a competitividade global de suas indústrias de tecnologia de informação", disse.