Brasil está em 11º no ranking de usuários de internet O Brasil é o 11º país em número de usuários de internet no mundo, segundo relatório divulgado pela empresa de pesquisas comScore. O levantamento, relativo ao mês de junho, indica que o mundo conta com 713 milhões de internautas com idade acima de 15 anos. O país com maior número de internautas ainda são os EUA, com 21% da população online, seguido pela China, com 11% e Japão com 7%. O Brasil não mudou de posição em relação ao ranking divulgado em março, quando a comScore avaliava em 694 milhões o número de pessoas com acesso à internet. Segundo o levantamento de junho, o País conta com 13,713 milhões de internautas ativos com mais de 15 anos. Na média mensal de uso da internet, o Brasil ficou em sétimo, com 41,2 horas, depois da Suécia (41,4 horas). No topo da lista, estavam Israel (57,5), Finlândia (49,3) e Coréia do Sul (47,2). A média mundial foi de 31,3 horas gastas online.