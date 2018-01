‘Brasil está três anos adiantado’ O Orkut, segundo o Ibope NetRatings, é o site mais acessado do Brasil. "Nenhum outro tem uma participação tão grande de todas as idades", aponta o pesquisador do Ibope Inteligência José Calazans. Além do grande porcentual de usuários – 70% dos internautas são freqüentadores assíduos – cada um que acessa o serviço vê, em média, 1.300 páginas por mês. Só para comparação, no Gmail, um dos serviços de e-mail mais populares, a média é de 140 páginas por mês. "E o Orkut não dá sinais de queda", completa. A explicação para isso, diz Calazans, é a "maturidade" que o fenômeno das redes sociais conquistou no Brasil. "Estamos três anos à frente do resto do mundo", opina. "Em nenhum lugar um único site tem tantos usuários. Nos EUA, por exemplo, o MySpace, que é o maior, chega a 30%. E pesquisas já mostraram que há espaço só para uma grande rede social. Podem haver pequenas, para nichos. Mas sempre terá uma que concentre todos." E, no Brasil, concentra mesmo.Segundo o Ibope, os perfis de quem acessa o serviço são os mais diferentes possíveis. Apesar de ser proibido pelas regras do Orkut, menores de idade fazem a festa: das crianças de 2 a 11 anos com acesso à web, 58% acessa o site e consome em média 700 páginas por mês. Já entre adolescentes de 12 a 17 anos, 87% usa o site e visita 2 mil páginas por mês. As meninas consomem ainda mais: 2.500 páginas mensais. Há ainda os adultos. E em todas as idades também. De 18 a 34 anos, 78% dos internautas usam o site e acessam 1.300 páginas. Entre os com mais de 35 anos, a participação é de 58%, com visitas a 700 páginas. Mesmo na terceira idade, a participação é alta: 50% dos internautas nessa faixa etária está no Orkut. Uma outra pesquisa, feita pela Universidade Federal de Minas Gerais, traçou o perfil de amizade dos usuários. Segundo o pesquisador Lucas Pantuza, que realizou o estudo em 50 mil perfis, há três tipos diferentes: o usuário com poucos amigos, que não acessa muito o site; as pessoas que têm entre 150 e 350 amigos; e os "colecionadores" de amigos, que chegam ao limite de mil amizades por perfil. O resultado surpreende, já que, nos primórdios, era moda sair "caçando" amigos para parecer mais popular: "80% dos usuários têm até 150 amigos", diz Pantuza. R.M.