Brasil estréia na Copa com TV aberta analógica A seleção estréia hoje na Copa, mas os brasileiros ainda não podem assistir aos jogos com sinal digital pela TV aberta. Desde o começo do governo, quando o ministro das Comunicações era Miro Teixeira, se fala que o presidente Lula gostaria de assistir ao campeonato mundial em digital. O presidente planeja assistir hoje à partida contra a Croácia com a família, no Palácio da Alvorada. No entanto, ainda não existe transmissão comercial de TV aberta em digital. A Sky e DirecTV, por satélite, sempre foram digitais. A Net e a TVA digitalizaram o sinal nos maiores mercados. A alta definição - em que a imagem é formada por 1.080 linhas, no lugar das atuais 480 - foi lançada pela TVA, com a BandSports. Além da imagem melhor, o áudio é transmitido em 5.1 Dolby Digital (6 canais) e o formato é "widescreen", com proporção de 16:9, no lugar dos 4:3 da TV comum. Para assistir à alta definição, é preciso uma televisão com 1.080 linhas de resolução e um decodificador especial. A Rede Globo faz uma demonstração da alta definição com jogos da Copa em televisores colocados em shopping centers e outros lugares públicos. A transmissão, entretanto, é via satélite, e somente os decodificadores usados pela empresa conseguem converter o sinal. "Não tem nada a ver com a TV aberta", explicou, no anúncio da demonstração, a diretora de Tecnologia de Transmissão da Globo, Liliana Nakonechnyj. No fim do mês, o governo deve assinar com o Japão um acordo de TV digital. O padrão japonês ISDB é o preferido das emissoras de televisão. Em abril, o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, assinou em Tóquio um memorando para a adoção de um padrão de TV digital baseado no japonês. O documento falava em tecnologia "nipo-brasileira".