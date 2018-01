Brasil exporta mais eletrônicos, com destaque para celulares A produção de telefones celulares visando a exportação continua a manter um viés de crescimento, segundo dados divulgados pela Abinee - Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica. Um levantamento preliminar feito pela entidade mostra que, de janeiro a outubro deste ano, as exportações de produtos eletrônicos cresceu 18% em relação ao mesmo período do ano passado, totalizando US$ 7,5 bilhões. O destaque vai para a área de telefonia celular, que mantém a posição de produtos mais exportados, totalizando US$ 2,3 bilhões no período, com crescimento de 16% no comparação com os dez primeiros meses de 2005. Apesar dos resultados positivos, as importações aumentaram 26,5%, totalizando US$ 15,6 bilhões, aumentando em 36% o déficit na balança comercial do setor, boa parte dos quais ligados a semicondutores, que custaram US$ 2,9 bilhões em importações. Isso acontece por conta da enorme dependência que a indústria brasileira têm em relação componentes eletrônicos, devido à baixa produção local de semicondutores.