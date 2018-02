Brasil faz convênio com EUA para transplante de medula O Instituto Nacional de Câncer (INCA), a Fundação do Câncer e o National Marrow Donor Program (NMDP), registro de doadores de medula óssea dos Estados Unidos, assinaram hoje um convênio de cooperação. O documento permite que os pacientes de outros países recebam doações dos brasileiros. O registro de doadores dos EUA é o maior do mundo e atualmente conta com 13,2 milhões de pessoas. O Brasil vai entrar nesta rede com quase um milhão de doadores do Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME), gerenciado pelo INCA.