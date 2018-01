Brasil fecha junho em 3º no ´ranking´ do Second Life

Entre os países no mundo virtual do Second Life, o Brasil já é o terceiro do ranking, atrás apenas de Estados Unidos e Alemanha, segundo estatísticas relativas a junho divulgadas pelo Linden Lab. Em maio, o País aparecia em quinto lugar, atrás de Reino Unido e França, agora ultrapassados. O relatório quantifica dados de usuários ativos, que entraram no metaverso nos últimos sete dias do mês. Foram 36.385 avatares brasileiros, o equivalente a 7,35% do total, contra 130.928 (26,45%) norte-americanos e 45.107 (9,11%) alemães. Atrás do Brasil estão, nesta ordem, Reino Unido, França, Japão, Itália, Espanha, Holanda e Austrália. O Brasil foi o primeiro país a ter uma versão em língua não inglesa. Distribuído pela Kaizen Games desde abril, o Second Life Brasil registrou média de 200 mil novos avatares por mês. O crescimento é visível no metaverso. Apenas nesta semana, três novas ilhas brasileiras (como são chamados os territórios no jogo) estão sendo inauguradas: Guarujá, Ilha Brasil Sul e Ilha do Espelho. A Ilha Portal deve ser aberta ainda em julho. A representação tupiniquim no mundo virtual é tão grande que, proporcionalmente, já há mais brasileiros lá do que no mundo real. Com cerca de 188 milhões de habitantes, o Brasil tem hoje 2,8% da população terrestre e ocupa 1,66% da superfície. No SL, a área brasileira chega a 2% das terras. Mais números O fenômeno de crescimento do Second Life não é apenas brasileiro, mas da língua portuguesa em geral. O pequeno Portugal, com 10 milhões de habitantes no mundo real, já é o 12º no ranking do metaverso, com 7.208 avatares ativos, uma escalada de dez posições em três meses. Angola também está no "top 100" do SL, em 76º lugar, com 102 avatares ativos. Além das estatísticas por país, o relatório da Linden Lab aponta que o Second Life não parou de crescer em junho, mas cresceu com menos força que em meses anteriores. O número total de usuários ativos, 495 mil, caiu 2,5% em relação a maio, enquanto a quantidade de horas gastas online baixou 5%, o menor índice em seis meses. Nesta quinta-feira, 12, o metaverso deve chegar à marca de 8 milhões de usuários cadastrados. Sobre o Second Life O Second Life é um universo 3D interativo onde os usuários podem conversar com outras pessoas, construir, comprar e vender itens, dançar, jogar e realizar muitas outras atividades. Para entrar no SL, o usuário precisa ter um computador com bom desempenho, conexão de banda larga e o programa cliente do programa, que pode ser baixado a partir do site do Second Life Brasil (www.secondlifebrasil.com.br), gratuitamente. O usuário não paga nada para construir o seu avatar, a representação do jogador dentro do mundo virtual. Paga apenas para construir alguma coisa, o que exige a posse de um terreno no mundo virtual e, claro, se quiser comprar itens pagos. O Second Life ganhou versão brasileira em abril, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews, o jornal oficial do Second Life Brasil e que pode ser acessado diretamente no inventário dos avatares. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos, agenda cultura e muito mais.