Brasil fecha outubro com 231 milhões de acessos móveis

No acumulado do ano, a base móvel já soma cerca de 28,7 milhões de novas linhas, ante 20,5 milhões de janeiro a outubro do ano passado, mostrando forte aceleração no crescimento da telefonia móvel no país -mais de 40 por cento na comparação anual.

Somente em outubro deste ano, foram realizadas quase 4,3 milhões de novas habilitações. Este foi o quarto mês em número de habilitações, perdendo apenas para os meses de dezembro de 2010 (5,4 milhões), de 2007 (4,7 milhões) e de 2005 (4,4 milhões), de acordo com a Anatel.

Entre as companhias, o destaque foi da Vivo, que adicionou mais de 1,5 milhão de novas linhas ao mercado. O número de adições elevou seu market share de 29,49 por cento em setembro para 29,61 por cento no mês passado.

Já TIM acrescentou cerca de 1 milhão de novas linhas e ampliou sua distância frente à Claro, apesar de leve queda em sua participação de mercado, de 26,04 por cento para 26 por cento.

A Claro acrescentou mais de 800 mil novos acessos e encerrou o mês com market share de 25,20 por cento em outubro -ante 25,30 por cento no mês anterior.

A Oi, por sua vez, encerrou outubro com participação de 18,86 por cento, também crescendo em cerca de 800 mil acessos.

(Sérgio Spagnuolo)