Brasil fechará 2006 com 4,1 milhões de usuários de banda larga A empresa de pesquisas e-Consulting divulgou um novo estudo sobre o acesso rápido à Web no Brasil, que indica que o País terá 4,1 milhões de usuários de banda larga até o final do ano. A taxa de penetração será de 2,3% da população (base de 180 milhões) e de 12,9% dos usuários de internet. A empresa projeta ainda o crescimento na base de usuários de Web no Brasil para 31,8 milhões até o final deste ano. ?Esse percentual já supera o do México, mas ainda é menor do que o registrado na Argentina e no Chile. A Coréia do Sul é a líder mundial, com 27% de penetração?, explica Daniel Domeneghetti, coordenador de pesquisas estratégicas na E-Consulting. ?O mercado brasileiro de banda larga movimenta hoje US$ 1,3 bilhão, total repartido entre operadoras - em torno de 75% do total - e provedores de internet?, acrescenta Domeneghetti. Segundo estimativas da E-Consulting, o Brasil deve totalizar 8,3 milhões de usuários conectados em banda larga em 2008. A empresa prevê que o mercado alcance U$ 2,1 bilhões entre utilização residencial e corporativa.