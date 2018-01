Brasil fica em 59° em ranking de desenvolvimento tecnológico

Apesar do avanço tecnológico significativo nas esferas empresarial e de governo, o Brasil perdeu seis posições e ocupa a 59ª colocação no ranking dos países mais desenvolvidos tecnologicamente, segundo o Relatório Global de Tecnologia da Informação 2007-2008 divulgado nesta quarta-feira, 9, pelo Fórum Econômico Mundial. O ranking foi elaborado com base no Índice de Tecnologia da Informação (ITI) medido em 127 países. Dentre as nações da América Latina o Brasil fica atrás de Chile (34ª), Barbados (38ª), Porto Rico (39ª), Jamaica (46ª) e México (58ª). O ITI avalia o nível de preparo das nações para uso de tecnologia da informação em três segmentos: ambiente (infra-estrutura), preparo para desfruto dessa tecnologia e implementação real das tecnologias mais recentes disponíveis. De acordo com a pesquisa, a Dinamarca se manteve como o país mais desenvolvido tecnologicamente, seguido pela Suécia e pela Suíça. Os Estados Unidos aparecem na quarta colocação, imediatamente à frente de Cingapura. Brasil e México não obtiveram desempenho melhor no estudo em decorrência da excessiva regulação de mercados, a baixa qualidade dos sistemas educacionais e o baixo nível de investimento em pesquisa e desenvolvimento, segundo comunicado. Na América Latina, o Chile foi o país mais bem posicionado no estudo, com um preparo tecnológico resultante de um desempenho homogêneo nos três sub-índices do ITI, graças a um forte esforço do governo com relação à penetração da tecnologia e uma agenda digital abrangente.