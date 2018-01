Brasil ganha 2,3 mi novos clientes de celular em setembro O Brasil alcançou o total de 140,788 milhões de assinantes de celular no mês de setembro, segundo dados preliminares informados pelas operadoras à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e divulgados nesta quarta-feira. De acordo com os números, o país adicionou 2,368 milhões de novos clientes de telefone móvel no mês passado. Nos nove meses acumulados este ano, foram 19,808 milhões de novas linhas de celular. O mês de mais adesões no ano até agora foi agosto, quando 3 milhões de novas linhas foram adicionadas. Em maio, mês do Dia das Mães, foram 2,8 milhões, e em junho, por conta do Dia dos Namorados, 2,6 milhões. Em relação a setembro de 2007, quando o Brasil tinha 112,753 milhões de celulares, o aumento do mês passado foi de 25 por cento. A região que mais apresentou crescimento, de acordo com os dados da Anatel, foi a região 3, que engloba o Estado de São Paulo. O crescimento nessa área foi de 2 por cento no mês, enquanto nas áreas da Oi (parte da região Norte mais Nordeste e parte do Sudeste) a alta foi de 1,6 por cento e na região da Brasil Telecom (restante do país), de 1,5 por cento sobre o mês anterior. Apesar do forte crescimento no total de assinantes, a relação entre pré e pós-pagos não mudou. O pré-pago continua a responder por 81 por cento do total de celulares, mesmo índice de agosto deste ano e de setembro do ano passado. A Anatel divulga nos próximos dias dados consolidados com participações de mercado das operadoras. (Por Taís Fuoco, Edição de Alberto Alerigi Jr.)