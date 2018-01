Brasil ganha R$ 11,3 milhões para pesquisar microeletrônica

A Secretaria de Política de Informática (Sepin) do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) acaba de lançar, por meio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o edital nº 13/2007 do Fundo Setorial de Tecnologia da Informação (CT-Info). Serão disponibilizados R$ 11,3 milhões em duas chamadas, com data-limite para submissão das propostas em 13 de setembro e 22 de outubro, que deverão selecionar propostas de projetos de pesquisa e desenvolvimento em microeletrônica. O objetivo é apoiar e promover a consolidação dos programas de pós-graduação, por meio da concessão de bolsas de mestrado e doutorado para linhas de pesquisa ligadas à área. A primeira linha de apoio é voltada para o núcleo temático de dispositivos e processos de fabricação, que contempla as etapas de processo e o seu modelamento, assim como as ferramentas computacionais utilizadas. Nela estão incluídas as estruturas microeletromecânicas, optoeletrônicas e mostradores (displays). A segunda linha é destinada para teste de circuitos e sistemas integrados e ferramentas computacionais de apoio. Contemplará projetos de sistemas em chips e sistemas embarcados, incluindo software e aplicações, projeto, verificação, simulação, prototipagem e teste de circuitos e sistemas integrados. Podem participar das chamadas coordenadores de programas de pós-graduação, credenciados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e que tenham sido avaliados pelo órgão com conceito igual ou superior a três.