Brasil ganha versão local do site HowStuffWorks

Como funciona o motor de um carro? O que é aquecimento global? Por que um avião voa? Quais esportes são disputados nos Jogos Pan-americanos? Como funciona o iPod? Todas as respostas estão na versão local do site HowStuffWorks (www.hsw.com.br), site que mostra em português como as coisas funcionam. O conteúdo é baseado na versão internacional do serviço, que conta com informações sobre as mais diversas áreas do conhecimento, como tecnologia, biologia, máquinas e animais, entre outros temas. "São milhares de itens, organizados em categorias específicas para facilitar a navegação do usuário. Todas as explicações são feitas por professores, cientistas e profissionais especializados e reconhecidos nas suas áreas de atuação, fazendo do HSW uma fonte de informação confiável", diz Alexandre de Freitas, CEO do HowStuffWorks no Brasil. Para facilitar a compreensão dos temas explicados, os artigos do HowStuffWorks recorrem a infográficos, imagens explicativas e animações. Os canais do site são: Carros, Ciência, Eletrônicos, Empresas e Finanças Pessoais, Entretenimento, Esporte, Gente, Informática, Saúde, Sua Casa e Viagem. Em cada uma dessas áreas há explicações detalhadas e fáceis de entender. O acesso é gratuito e a receita do site virá de publicidade online.