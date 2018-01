Brasil investirá R$ 250 milhões em documentação eletrônica As empresas brasileiras estão investindo mais em GED, o Gerenciamento Eletrônico de Documentos, em busca de diminuição nos erros internos, na prevenção a fraudes e para aumentar a produtividade. Por conta destas características, o mercado de soluções de GED, que conta com cerca de 2,5 empresas usuárias no Brasil, deve movimentar cerca de R$ 250 milhões em investimentos por ano. "As empresas e organismos públicos usuárias destas tecnologias podem aumentar a produtividade em até 400%", afirma Antonio Paulo de Andrade e Silva, Presidente do Cenadem - Centro Nacional de Desenvolvimento do Gerenciamento da Informação. A organização foi a responsável por conduzir no Brasil o levantamento para a pesquisa conduzida pela AIIM - Association for Information and Image Management (EUA), sobre o estado e a importância do gerenciamento de documentos, conduzido em nove países. No Brasil, 72% dos entrevistados consideraram importante a adoção de soluções e estratégias de GED. Outros detalhes do levantamento revelam que os projetos de TI que mais interessam entre os próximos 12-18 meses são controle de documentos(66%) e Gestão Documental(64%). Nesse mesmo espaço de tempo, 74% citam a tecnologia do GED como foco dos projetos, seguida por gerenciamento de conteúdo web, com 54%, Workflow e BPM, 53%. Sobre investimentos com essas tecnologias, foram consideradas 173 respostas, que, juntas, perfazem a soma de US$ 54,4 milhões.